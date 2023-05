Gas-Pipeline: Rätsel um Nord Stream noch immer ungelöst – neue Spur führt in die Ukraine

Deutsche Ermittler haben laut Angaben eines internationalen Recherche-Netzwerks mehrere neue Hinweise zur Nord-Stream-Sabotage entdeckt. Allesamt führen in die Ukraine. Die Spur beginnt im September vergangenen Jahres, als eine polnische Firma die Segeljacht Andromeda mietete. Mit fünf Männern und einer Frau stach sie danach in See , wie die deutsche Tagesschau berichtet.

Die Recherchen des Netzwerkes haben ergeben, dass es sich bei der genannten Firma um ein Reisebüro handeln soll – mit Sitz in der polnischen Hauptstadt Warschau. Im gleichen Gebäude seien noch weitere 100 Firmen gemeldet. In den Geschäftsunterlagen sticht hervor, dass das angebliche Reisebüro 2020 einen Umsatz von rund 2,8 Millionen Euro erzielt hatte. Doch davor gab es keine nennenswerten Umsätze. Es ist nicht klar, wie dieser Umsatz zustande gekommen ist.

Dubioses Reisebüro

Seit September 2021 soll eine Frau als Präsidentin an der Spitze des Unternehmens stehen. Auf Anfrage des Recherche-Netzwerks bestätigt sie dies zwar, lässt aber alle weiteren Fragen und Anfragen unbeantwortet. Sie soll heute in der ukrainischen Hauptstadt Kiew leben. Es gibt Hinweise, dass es sich bei dem Reisebüro eigentlich um eine Briefkastenfirma handelt. Es wird vermutet, dass die Firma dazu benutzt wurde, um die Segeljacht zu mieten und zu bezahlen. Damit die tatsächlichen Hintermänner unerkannt bleiben.

Einige von ihnen sollen beim Mietprozess der Andromeda auch Pässe vorgelegt haben. Darunter findet sich jener von einem Stefan M. aus Rumänien. Eine Person mit genau diesen Angaben im Pass existiert zwar, jedoch sind sich die Behörden ziemlich sicher, dass sie sich zum Zeitpunkt der Explosionen in Rumänien aufhielt. Die deutschen Ermittler stießen auf einen jungen Mann Mitte 20, der aus einer Stadt südöstlich von Kiew stammt. In den sozialen Netzwerken zeigt er sich laut dem Recherche-Netzwerk oft lächelnd und in Militäruniform. Verwandte gaben an, dass der Mann derzeit im Militär diene. Er habe die Ukraine im vergangenen Herbst aber nie verlassen. Offizielle ukrainische Stellen antworteten bislang nicht auf Anfragen.