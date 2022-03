In New York : Rätsel um Tod von italienischem Studenten

Claudio Mandia wollte am Samstag in New York mit seinen Eltern, die aus Kampanien angereist waren, seinen 18. Geburtstag feiern. Doch er sollte diesen nicht mehr erleben.

Elisabetta Benesatto und Mauro Mandia sind am Boden zerstört: Ihr Sohn Claudio, der im US-Bundesstaat New York studierte, wurde am Freitagmorgen leblos in seinem Zimmer in der EF Academy in Westchester County aufgefunden. Zuvor hatte er mit Freunden eine Party gefeiert, wie «La Reppublica» berichtet. «Es gibt keine Worte, die unseren Schmerz beschreiben», so die Mutter des jungen Mannes über ihren Anwalt. Das Paar war am Vortag aus Battipaglia in Kampanien angereist, wo die Familie eine Exportfirma für Tiefkühlkost führt. Am Donnerstag trafen sie ihren Sohn nach ihrer Ankunft noch kurz und verabredeten sich für den Samstag, um mit Claudio dessen 18. Geburtstag zu feiern. Die drei jüngeren Schwestern von Claudio planten, ihm per Videoanruf zu gratulieren. Doch dazu kam es nicht mehr.