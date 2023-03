Foto geht viral: Rätseln, Ekeln, Staunen – dieses Frosch-Foto wirst du so schnell nicht vergessen

Auf dem Foto sieht man die zweitgiftigste Schlange des Kontinents aus dem After eines kleinen Korallenfinger-Laubfrosches baumeln. Hat der Frosch etwa die Giftschlange fressen wollen? Sie verschluckt, ohne zu verdauen? Ist die Östliche Braunschlange etwa als Ei verschluckt worden und erst im Inneren des Frosches geschlüpft? Die Kommentare rund um das sehr merkwürdige Foto überschlagen sich auf der Facebook-Seite der Snake-Catcher, konnten aber bisher wohl noch zu keinem Ergebnis kommen.



Eine Userin formuliert wohl genau das, was die meisten denken: «Ich fühle mich so unwohl, wenn ich darüber nachdenke. Ich habe so viele Fragen, aber irgendwie will ich es auch nicht wissen», heißt es dort.