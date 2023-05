Luxemburg: Räuber treiben wieder einmal im Bahnhofsviertel ihr Unwesen

LUXEMBURG/STADT – Zwei Jugendliche sind am Samstagnachmittag im Bahnhofsviertel angegriffen und ausgeraubt worden. Dies teilt die Polizei am Sonntag mit.

Nicht nur im Bahnhofsviertel hatte die großherzogliche Polizei wieder alle Hände voll zu tun. Editpress

Am Samstagnachmittag haben zwei unbekannte Personen auf der Avenue de la Gare in Luxemburg-Stadt zwei Jugendliche überfallen, wie die Polizei am Sonntag berichtet. Eines der Opfer sei am Kopf verletzt und ihm seien Smartphone, Brieftasche, Gürtel und Gürteltasche gestohlen worden.

Ebenfalls am Samstagnachmittag sei der Polizei eine Schlägerei in der Rue Bender gemeldet worden. Demnach sei einem alkoholisierten Mann der Zutritt zu einer Bar verwehrt worden, woraufhin es zu Handgreiflichkeiten zwischen ihm und der Person, die ihn am Betreten des Lokals hinderte, gekommen sei. Der betrunkene Übeltäter sei festgenommen worden.

Wie aus Polizeikreisen verlautete, ist es in einer Bar in Rumelange gegen 2.30 Uhr am frühen Morgen zu einer weiteren Auseinandersetzung gekommen. Ein unter Alkoholeinfluss stehender Mann habe einen anderen Mann mit einem Schlagstock bedroht. Die Polizei beschlagnahmte die Waffe, die jedoch nicht benutzt worden sei. Der mutmaßliche Aggressor habe seinen Rausch in einer Ausnüchterungszelle ausschlafen können.