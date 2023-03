Deutschland: «Räuberische Erpressung» – Kind wollte Bank ausrauben

Am Mittwochmorgen kam es in Hannover zu einem unüblichen Banküberfall.

Skurriler Überfall in Hannover: Am Mittwochmorgen um 11.40 Uhr betrat ein etwa neun- bis zehnjähriges Kind eine Bankfiliale und versuchte, Geld zu erpressen. Wie die «Bild» berichtet, habe der oder die Tatverdächtige die Filiale in Hänselriede mit einer hellblauen OP-Maske und einem Rollkoffer betreten und von den Angestellten Geld gefordert. Dabei habe das Kind mit einer Gewalttat gedroht.