Räumung : Attacken auf Polizei bei Räumungseinsatz in Lützerath

Mehrere Hundert Klima-Aktivisten und -Aktivistinnen haben sich in Lützerath verschanzt und versuchen so, die Räumung des Dorfs zu verhindern.

Beim Räumungseinsatz in Lützerath hat es am Mittwoch nach Polizeiangaben erste gewalttätige Zwischenfälle gegeben. Es würden Steine und Pyrotechnik in Richtung von Polizisten geworfen, teilte das Polizeipräsidium Aachen am Mittwoch mit. Außerdem würden Molotowcocktails geworfen und seien Lager mit Wurfgeschossen entdeckt worden. Die Polizei appellierte an die Demonstranten, sich friedlich zu verhalten.