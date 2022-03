Neues Reality-Format : Rafi und Sam suchen in TV-Show eine Leihmutter

Ein Novum im deutschen Fernsehen. Das Promi-Paar Rafi Rachek und Sam Dylan bekommt eine eigene Castingshow. Diese soll ihnen dabei helfen, endlich eine Familie zu gründen.

Seit rund anderthalb Jahren wünschen sich Sam Dylan (31) und Rafi Rachek (32) Nachwuchs. Nun soll dem Promi-Paar ein ungewöhnliches Casting-Format bei der Verwirklichung helfen. In der Sendung, die offenbar den Namen «All We Need Is Love» tragen wird, suchen die beiden nach einer passenden Frau, die ihnen den gemeinsamen Babywunsch erfüllen soll.