Bank in Luxemburg : Raiffeisenbank auf Kurs

Die Bank hat die Turbulenzen überstanden und verzeichnet einen Anstieg des Nettogewinns um 5,5 Prozent.

In einem turbulenten Kontext mitsamt Covid, internationalen Spannungen und galoppierender Inflation, will die Raiffeisenbank weiterhin «die Karte der Vorsicht» spielen. Diese Ausrichtung, die es der luxemburgischen Bank am Donnerstag ermöglichte, für das Geschäftsjahr 2021 «gute Finanzergebnisse» zu vermelden, freute den Vorstandsvorsitzende Yves Biewer.