Russische Angriffe: Raketen-Terror über Kiew – diese Tonaufnahme sorgt für Gänsehaut

In der Nacht auf Dienstag erschütterten heftige Explosionen von Luftabwehrraketen die Einwohner der ukrainischen Hauptstadt Kiew. «Ich glaube, das war eine der lautesten Nächte in Kiew seit langem», schreibt Julia Timoschenko auf Twitter. Unzählige ihrer Bekannten wurden durch die nächtlichen Erschütterungen aus dem Schlaf gerissen. Timoschenko hat eine Tonaufnahme veröffentlicht. Diese lässt nur erahnen, was die Menschen in Kiew in dieser Nacht durchmachen mussten.