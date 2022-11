Nordkorea : Raketentests waren Übungen für Angriffe auf Seoul und USA

Das nordkoreanische Militär hat seine jüngste Reihe von Raketentests als Übungen für «gnadenlose» Angriffe auf wichtige Ziele in den USA und Südkorea bezeichnet. Die koreanische Volksarmee werde umso gründlicher und gnadenloser vorgehen, je hartnäckiger die militärischen Provokationen der Feinde seien, teilte der Generalstab am Montag nach einem Bericht des Staatsfernsehens mit.

Modernisierung des Waffenarsenals?

In der vergangenen Woche hatte Nordkorea Dutzende Raketen abgefeuert und Kriegsflugzeuge in Richtung des Meeres geschickt. In einigen Gebieten in Japan und Südkorea wurden daraufhin Evakuierungswarnungen ausgegeben. Die USA und Südkorea reagierten mit einer Ausweitung der gemeinsamen Luftwaffenübungen, die der Norden als Vorboten einer Invasion betrachtet.