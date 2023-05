Happige Vorwürfe: Rammstein-Frontmann Till Lindemann soll Fan unter Drogen gesetzt haben

Eine Irin behauptet, bei einem Rammstein-Konzert genötigt und misshandelt worden zu sein. Auf Fotos sind Blutergüsse am Körper der Frau zu sehen, welche die Tat beweisen sollen.

Happige Vorwürfe gegen Till Lindemann und Rammstein: Während der «Europa Stadion Tour» soll es zu einem Vorfall sexuellen Missbrauchs gekommen sein. Die Tour startete am 22. Mai mit einem Auftritt in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Die Irin Shelby Lynn, die ans Konzert gereist war, berichtet auf ihren Social- Media-Kanälen von angeblichen Missständen, die sich hinter der Bühne abgespielt haben sollen. Sie und ein paar weitere Frauen seien zunächst von einem Manager der Band in einen separaten Bereich vor die Bühne eingeladen worden.

Dort wurde gefeiert und getrunken und Shelby Lynn, eigenen Angaben zufolge, zu einem privaten Treffen mit Till Lindemann eingeladen. Sie selbst habe lediglich zwei Drinks gehabt, doch nachdem Lindemann Tequila-Shots ausgeschenkt habe, sei ihre Erinnerung lückenhaft geworden.

Till Lindemanns wollte angeblich Sex

Offenbar habe der Rammstein-Sänger aggressiv reagiert, nachdem sie es abgelehnt hatte, Sex mit ihm zu haben. Später am Abend habe sie sich übergeben müssen und sei am nächsten Tag mit blauen Flecken und Blutergüssen am ganzen Körper aufgewacht.

Sie könne sich nur noch an die Symptome wie Herzrasen, Übelkeit und Schüttelfrost erinnern und dass sich ein paar andere Fans, um sie gekümmert hätten. Sie ist davon überzeugt, unter Drogen gesetzt worden zu sein. Seither warnt sie auf Twitter andere Fans eindringlich davor, an den sogenannten «Row Zero Parties» bei Rammstein-Konzerten teilzunehmen.

Offenbar ist Shelby Lynn nicht die Einzige, die schlechte Erfahrungen mit Till Lindemann gemacht hat. So teilten andere Frauen ihre Geschichten mit ihr. Namentlich erwähnt wird auch eine Managerin, welche teilweise minderjährige Fans mit Till Lindemann in Kontakt bringen wollte.