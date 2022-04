Vorgeschmack auf neuen Song : Rammstein sind nun per Telefonhotline erreichbar

Die Fans können es kaum erwarten: Rammstein veröffentlichen am 29. April ein brandneues Album. Um ihre neue Single «Zick Zack» zu bewerben hat die Band eine Hotline eingerichtet.

Der neue Song «Zick Zack» soll am 7. April rauskommen.

Das achte Studioalbum namens «Zeit» wird mit einem neuen Song promotet und einer dazugehörigen Telefonnummer. Wer also den neuesten Song hören will, ruft einfach bei Rammstein an!