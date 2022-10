Stade Roi Baudouin : «Rammstein» spielen Zusatzshow in Belgien

BRÜSSEL – Wegen der hohen Nachfrage haben «Rammstein» einen dritten Termin in Belgien in ihren Tourplan aufgenommen. Ganz drei Abende hintereinander spielen die Vertreter des Genres «Neue Deutsche Härte» damit im Stade Roi Baudouin.

Für den Sommer kommenden Jahres hatte die Band «Rammstein» um Frontmann Till Lindemann bereits zwei Termine in Brüssel eingeplant. Die Termine am 4. und 5. August 2023 sind bereits ausverkauft. Wegen der großen Nachfrage wird es im Stade Roi Baudouin nun noch eine Zusatzshow geben, wie der Veranstalter am Mittwoch schreibt. Die exzentrische Band aus Deutschland wird also gleich an drei Abenden hintereinander auftreten und ihre gewohnte Pyroshow abfeuern.