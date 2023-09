Ramsan Kadyrow: «Putins Bluthund» lobt seinen Teenager-Sohn für Prügel

via REUTERS

Adam Kadyrow, Sohn von «Putins Bluthund» hat vor laufender Kamera einen Häftling verprügelt. Hier nimmt er an einer Parade zum 70. Geburtstag von Wladimir Putin teil.

Der Sohn des tschetschenischen Machthabers Ramsan Kadyrow hat vor laufender Kamera einen Gefängnisinsassen verprügelt – und erhält jetzt Lob von seinem Vater. Im Video, das Kadyrow in seinem Telegram-Kanal gepostet hat, ist zu sehen, wie ein junger Mann in Tarnkleidung einen Mann, der in einem Stuhl kauert, schlägt und tritt. Anschließend ringt er ihn zu Boden und schlägt ihm auf den Kopf. Beim Schläger im Video handelt es sich um Adam Kadyrow, den 15-jährigen Sohn von Präsident Ramsan.