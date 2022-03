In Luxemburg : Randalierender Anwalt legt sich mit Polizei an

LUXEMBURG - Ein Mann und eine Frau wurden in der Nacht auf Sonntag aus einem Lokal geschmissen. Als die Polizei eintraf, zückte der betrunkene Randalierer einen Ausweis.

Ob er dachte, dass er damit Recht bekommen würde? In der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei gegen 1.30 Uhr in die Luxemburger Rue Dicks gerufen. Dort hatten sich ein Mann und eine Frau in einem Lokal betrunken und offenbar komplett daneben benommen. Sie wurden von den Türstehern schließlich aus dem Laden geschmissen.