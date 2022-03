Luxemburg : Ranger des Naturparks Obersauer lädt zum Weltwassertag

ESCH/SAUER – Unter dem Motto: «Unser Grundwasser: der unsichtbare Schatz» findet im Naturpark Öewersauer am kommenden Sonntag eine Wanderung mit Rahmenprogramm für Kinder und Erwachsene statt.

Anlässlich des diesjährigen Mottos liegt das Hauptaugenmerk des Weltwassertags 2022 auf den Grundwasserreserven. In Folge des Klimawandels füllen sich diese nicht mehr im selben Maße wie in der Vergangenheit. «Die Reserven werden also kostbarer und deren Schutz ist wichtiger denn je», heißt es in der Pressemitteilung des Naturparks. Aus diesem Grunde lädt der Park ein, «diesen sichtbaren Schatz zu erleben».