Syrien : Ranghoher IS-Bombenbauer bei Militäraktion gefangen genommen

Streitkräfte der Militärkoalition in Syrien haben bei einer Militäroperation Hani Ahmed al-Kurdi, ein führendes Mitglied des Islamischen Staats, gefangen genommen.

Streitkräfte der von den USA angeführten Militärkoalition in Syrien haben ein führendes Mitglied der Terrorgruppe Islamischer Staat gefangen genommen. Die Festnahme sei am Donnerstag bei einer Militäroperation im Norden des Landes erfolgt, teilte die Militärkoalition mit. In einer Mitteilung hieß es, der festgenommene IS-Anführer sei ein erfahrener Bombenbauer und einer der ranghöchsten Vertreter der Terrororganisation in Syrien. Die Operation sei «erfolgreich» gewesen, es seien keine Zivilisten oder Koalitionsstreitkräfte verletzt worden.