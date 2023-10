Ranking: Das sind die zehn coolsten Stadtviertel der Welt

Nyhavn in Kopenhagen gehört zu den zehn coolsten Vierteln der Welt im Jahr 2023.

Magst Du Städtetrips und lässt dich gern treiben? Dann entdeckst du anhand des soeben erschienenen Rankings von Time Out vielleicht das eine oder andere Trend-Viertel, welches du vorher noch nicht gekannt hast . Wir stellen die Top Ten der coolsten Stadtviertel der Welt für das Jahr 2023 vor.

Was darf in keinem Stadtviertel fehlen?

1. Laureles in Medellin, Kolumbien

In Laureles findest du die perfekte Balance zwischen Party und Entspannung.

In Laureles befindet sich nicht nur die berühmte Ausgehmeile La 70 mit jeder Menge Bars und Restaurants, sondern auch Pärke, unzählige Cafés und Yoga-Studios. Das Viertel ist bei Expats und Digital Nomads besonders beliebt und hat trotz wachsender Beliebtheit seinen typisch kolumbianischen Charakter beibehalten.

2. Smithfield in Dublin, Irland

In Smithfield werden alte Gebäude mit innovativen Ideen zum Leben erweckt.

In Smithfield treffen Tradition auf Aktivismus und alteingesessene Lokale auf neue Unternehmen. Das Viertel zeichnet sich durch seinen postindustriellen Charme und einen Mix aus Neu und Alt aus. Besonders bekannt ist das historische Pub «The Cobblestone», welches als Heimat der traditionellen irischen Musik gilt.

3. Carabanchel in Madrid, Spanien

Dass Carabanchel ein Viertel für Design und Kunst ist, zeigt sich auch an den innovativen und farbigen Gebäuden.

Einst ein Arbeiterviertel – heute die Heimat von trendigen Kunstgalerien und innovativen Kreativräumen. So präsentiert sich Carabanchel. Das Viertel beheimatet sowohl traditionelle Lebensmittelmärkte und ist gleichzeitig auch ein Hotspot für Kunst und Design. Ein weiterer Pluspunkt: die vielen Gärten des Viertels.

4. Nyhavn in Kopenhagen, Dänemark

In Nyhavn reihen sich bunte Häuserfassaden aneinander.

Das Wohnzimmer der Stadt – so bezeichnet Camilla van Deurs, die Stadtarchitektin Kopenhagens, die Hafenregion. Kein Wunder, denn hier treffen im Sommer Boote, Flosse, Kajaks sowie Schwimmerinnen und Schwimmer aufeinander. In Nyhavn geht es besonders lebendig zu und her.