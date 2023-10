Platz 9: die Cliffs of Moher in Irland. Die bekannten Klippen an der Westküste der irischen Hauptinsel sind im Sommer eine stark besuchte Touristenattraktion. Die Klippen ragen an vielen Stellen nahezu senkrecht aus dem atlantischen Ozean und erstrecken sich über mehr als acht Kilometer. Am Südende, dem Hag’s Head, haben sie eine Höhe von ungefähr 120 Meter, nördlich des O’Brien’s Tower erreichen sie sogar 214 Meter.