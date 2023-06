Luxemburg: Rap-Legende MC Solaar beehrt die Rockhal

Gute Nachrichten für alle Fans des Meisters der französischen Reime: MC Solaar geht wieder auf Tournee und wird am Freitag, den 24. Mai 2024, einen Zwischenstopp in der Rockhal einlegen. Tickets für das Konzert des «Rap-Poeten» können ab Mittwoch, den 4. Juli 2023, um 10 Uhr auf der Website der Rockhal erworben werden.

Als einer der ersten hat er den französischen Hip-Hop auch im bürgerlichen Milieu Frankreichs populär gemacht. Dazu beigetragen haben sicherlich seine ausgefeilten und alles andere als gewaltverherrlichenden Texte. «J’te parle du temps du ‹wesh la famille› Du Cclub Dorothée, de Rémi sans famille/Ben oui, maintenant y’a la wifi/Face à la Joconde on fait des selfies», rappt MC Solaar in seinem Song «Tout se transforme», der sich auf dem Soundtrack von «Transformers: Rise of the Beasts» befindet.