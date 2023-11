Rap-Star: «Meine Familie braucht es» – Raf Camora zieht sich zurück

Wie lange und in welcher Form er geht, lässt der Österreicher offen. Klar ist, dass er noch eine Tour, mit der er auch in Luxemburg haltmacht, durchführen wird.

Der Rapper Raf Camora will sich zurückziehen. Erneut. Das gab er in einem Instagram-Post bekannt.

Der erfolgreiche Rapper und Produzent Raf Camora zieht sich zurück. Das kündigte der 39-jährige Österreicher auf Instagram an. «Ich hatte 2013 mein erstes Nummer-1-Album. 2023 lese ich meinen Namen immer noch an der Spitze – keine Selbstverständlichkeit», schreibt er in seinem Story-Post und bedankt sich bei seinen Fans. Weiter folgt das, was er immer wieder angedeutet hatte: «Ich werde erstmal Pause machen. Ich brauche es, meine Kreativität braucht es. Und meine Familie braucht es.»

Eine Tour soll es Anfang 2024 noch geben – mit Zwischenhalt in Luxemburg. Das sei für den 39-Jährigen, der in Vevey VD geboren wurde, aber nun der «Abschluss eines Kapitels». Was der Musiker damit aber genau meint, lässt er offen. Kryptisch ergänzt er: «Camora wird danach zum Phantom.» Followerinnen und Follower zeigen sich in den Kommentaren irritiert und besorgt. So will ein User konkret wissen: «Heißt das Karriereende?» Überraschend meldet sich Raf Camora zu Wort und antwortet: «Wie oft soll ich noch Karriere beenden?».