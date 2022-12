Nordschweden: Raphaël Fiegen erlebt eisige Abenteuer mit luxemburgischen Schlittenhunden

Raphaël Fiegen ist ein abenteuerlustiger Weltenbummler und Musher, also Fahrer eines von einem Hundegespann gezogenen Schlittens. Neulich hat er den «Kunsleden», zu Deutsch «Königsweg» gemeistert. Ein 425 Kilometer langer Trekkingpfad in Nordschweden. Auf dieser Reise entstand der Film mit dem Titel «The Law of 3», der am Freitag, den 16. Dezember, um 19 Uhr im Kinepolis in Esch-Belval gezeigt wird.

Direkt am Anfang, als er von seinem Hunderudel in der Nähe der Waldschule in Esch umgeben ist, gesteht er, dass seine Hunde sogar so gut gearbeitet haben, dass die Tour fast schon ein bisschen zu einfach war. «Aber es war ein Projekt, das mir wirklich am Herzen lag, da es eine Hommage an meinen vor fünf Jahren verstorbenen Vater war».