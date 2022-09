Miami: Rapper 6ix9ine von Freundin geschlagen – Polizei nimmt sie fest

US-Rapper 6ix9ine musste in Florida in aller Öffentlichkeit ordentlich einstecken. Und zwar von seiner Partnerin.

1 / 4 Rachel Wattely wurde festgenommen und kam später gegen Kaution frei. Die 25-Jährige soll ihren Freund, den Rapper 6ix9ine, geschlagen haben. Miami-Dade Police Department Laut «TMZ» soll der Musiker sogar selbst für die Kaution aufgekommen sein. Instagram Der US-Rapper fällt immer wieder wegen Gewalt auf – meistens aber, weil sie von ihm ausgeht. Instagram/6ix9ine0fficial

Dies dürfte noch ein Nachspiel haben: Rapper 6ix9ine hat Schläge kassiert – und zwar von niemand geringerem als seiner Freundin Rachel Wattely, wie unter anderem Fox News berichtet. Demzufolge hat sie den 26-Jährigen an seiner Halskette gepackt und ihm einige Male ins Gesicht geschlagen.

Zum Eklat kam es am Montag kurz nach Mitternacht im griechischen Nobel-Restaurant und Club «Kiki on the Beach» in Miami. Unklar ist, warum Wattely handgreiflich wurde. Nachdem die beiden vom Personal rausgeworfen wurden, ging der Streit draußen auf der Straße weiter. Augenzeugen und die Polizei wurden auf das Paar, das eine gemeinsame Tochter hat, aufmerksam. Trotz sichtbarer Verletzungen im Gesicht, weigerte sich Tekashi6ix9ine, mit der Polizei zu kooperieren. Rachel Watts wurde festgenommen.

«Sie war betrunken»

Später kam sie frei – gegen eine Kaution in der Höhe von 1500 Dollar, die angeblich 6ix9ine bezahlt haben soll. Zumindest sagte er gegenüber TMZ, dass er dafür aufkommen will. «Ich werde sie aus dem Gefängnis holen, sie hat mich vor den Augen der Polizei attackiert, doch sie war offensichtlich betrunken. Ich habe nicht vor, sie zu verklagen, ich versuche, sie zu retten», so der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Daniel Hernandez heißt.