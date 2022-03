«Denkt einfach mal nach» – Rapper Bushido äußert sich zu Ohrfeigen-Skandalen 

Am Wochenende hat es sowohl in Deutschland als auch in Hollywood ordentlich geknallt. Während Will Smith (52) in der Oscar-Nacht dem Komiker Chris Rock (57) eine Ohrfeige verpasste, wurde Oliver Pocher (44) an einem Box-Event von Tiktoker «Fat Comedy» (22) ins Gesicht geschlagen. Diese Vorfälle fand der Rapper Bushido gar nicht witzig und äußerte sich zu den Gewalttaten in einem Statement.