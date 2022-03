Coronavirus : Rapper Gims verschiebt Konzert in der Rockhal

ESCH/BELVAL – Alle Termine für die Tournee von Gims wurden verschoben. Darunter ist auch das Konzert, das für den 20. März in der Rockhal geplant war.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wurden alle Termine der Gims-Tournee verschoben. Darunter ist auch das Konzert des Rappers, das am 20. März in der Rockhal stattfinden sollte. Das gab Veranstalter «Décennie Tour» am Dienstag bekannt. Betroffen sind auch Konzerte in Lüttich (Belgien) und Straßburg (Frankreich).