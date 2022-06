New Jersey : Rapper Lil Tjay muss nach Schießerei notoperiert werden

Der 21-Jährige wurde mehrfach angeschossen und in Lebensgefahr gebracht. Nach einer Notoperation sei sein Gesundheitszustand stabil. Die Rap-Welt ist geschockt.

Das Leben von Rapper Lil Tjay hing nach einer Schießerei am Mittwoch in der Früh am seidenen Faden.

Fans sind in großer Sorge um den Rapper Lil Tjay. Der 21-Jährige wurde US-Medien zufolge am frühen Mittwochmorgen vor einem Fast-Food-Restaurant in New Jersey mehrfach angeschossen. Wie TMZ schreibt, wurde Tione Jayden Merritt, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, nach der Schießerei direkt in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Ursprünglich galt sein Gesundheitszustand als äußerst kritisch. Inzwischen wurde dieser allerdings laut einer Polizeimeldung als stabil eingestuft.