Im Gefängnis in Iran: Rapper Toomaj Salehi protestiert unter Folter weiter gegen Irans Regime

Mohsen Shekari ist am frühen Donnerstagmorgen in Teheran gehängt worden. Der 23-Jährige war im September gegen das Regime auf die Straße gegangen und gilt als erste Person, die im Zusammenhang mit den anhaltenden Iran-Protesten hingerichtet wurde.

Der Tod am Galgen droht auch dem iranischen Rapper Toomaj Salehi (32). Er sitzt wegen seiner regimekritischen Texte seit dem 30. Oktober in Haft – angeklagt der «Verdorbenheit auf Erden» (ifsad fil-arz) und der «Feindschaft gegen Gott» (moharebeh). Auf beides steht die Todesstrafe. In der Haft soll der Musiker zunächst weiter regimefeindliche Parolen und Rhymes rufen. Dem schlossen sich andere Inhaftierte an. Mittlerweile sei Salehi in einer isolierten Zelle eingeschlossen, berichten die kanadischen CBC News.