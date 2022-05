Während einer Party : Rapper Yung Hurn mit Messer attackiert

Großer Schock für den 27-jährigen Rapper! In Berlin wurde er offenbar mit einem Messer bedroht und überfallen.

Musikalisch ist es schon seit einiger Zeit eher still um Yung Hurn. Zuletzt gab es aber wieder ein Lebenszeichen von ihm, als er für ein Ukraine-Benefizkonzert in Wien auf der Bühne stand.

Nun sorgt wieder ein Fall abseits der Bühne für Aufsehen. Die Polizei spricht von einem brutalen Überfall in einer Berliner Wohnung, welcher sich schon am 22. April ereignet hat. Während einer privaten Party stürmten mindestens drei Männer die Wohnung, bedrohten die Anwesenden mit Waffen und raubten diese aus. Ein Gast der Feier: Rapper Yung Hurn.

Keine Äußerung zum Vorfall

Laut Insidern soll Yung Hurn völlig unter Schock gestanden haben. Er ließ sich in der Öffentlichkeit jedoch nichts anmerken. So äußerte er sich weder in der Presse, noch auf Social Media zum Überfall.