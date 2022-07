«Bierkönig»-Aufreger: «Rasches Spülen entspricht nicht den empfohlenen Hygienestandards» 

«Also trinken quasi alle aus einem Glas» – so lautet der am meisten gelikte Kommentar unter dem kurzen Tiktok-Clip (siehe Video oben), in dem zu sehen ist, wie oberflächlich in dem Partylokal die Biergläser gereinigt werden. Die Humpen und Masskrüge werden nur kurz unter fließendes Wasser gehalten und in ebensolches eingetaucht. Ob dabei Spülmittel zum Einsatz kommt, ist unklar.