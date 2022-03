Neue Studie – Rassismus ist in Luxemburg immer noch ein Thema

Rassismus ist nach wie vor ein Problem in Luxemburg, auch wenn es wenige Extrembeispiele gibt.

Eine breit angelegte Umfrage unter der Bevölkerung und den Akteuren vor Ort hat gezeigt, dass rassistische Klischees und Diskriminierung immer noch Teil des Lebens einiger Bewohner des Großherzogtums sind. «Wir haben in Luxemburg keine ausgeprägte rassistische Ideologie entdeckt», lediglich 4,3 Prozent der Bevölkerung glauben, dass eine Rasse mehr wert ist als eine andere, stellt Frédéric Docquier vom LISER fest, der die Studie nach einem Antrag der Abgeordnetenkammer zusammen mit dem CEFIS durchgeführt hat. Andererseits «wurden Stereotypen, Klischees und unbewusste Vorurteile aufgedeckt, die in der Gesellschaft nach wie vor fest verankert sind».

Ein weiteres Ergebnis der Umfrage ist, dass sich nach wie vor viele Bürger diskriminiert fühlen. «Etwa 50 Prozent der Bevölkerung des Landes sind der Meinung, dass mangelnde Sprachkenntnisse, vor allem Luxemburgisch, die Hautfarbe, die vermutete Herkunft zu Diskriminierungen führen». Diese werden vor allem bei der Wohnungssuche oder bei der Arbeitssuche, aber auch in den sozialen Netzwerken, am Arbeitsplatz, in der Schule, bei Polizeikontrollen usw. erlebt.