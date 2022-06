Fifa-Studie zeigt : Rassistisch und homophob – so schlimm werden Fußball-Stars beleidigt

Wenn es um Fußball geht, herrscht auf Social Media ein rauer Umgangston. Eine Analyse des Weltverbandes zeigt nun, wie schlimm die Entgleisungen auf Twitter & Co. wirklich sind.

Beleidigungen an der Tagesordnung: Fußball-Stars wie Jadon Sancho werden auf Social Media oft attackiert.

In der Anonymität von Social Media getrauen sich Menschen andere mit einer Härte anzugehen, von der sie im persönlichen Kontakt wohl kaum Gebrauch machen würden. Wenn im Fußball die Emotionen hochkochen, scheinen üble Beleidigungen aller Art an der Tagesordnung. Eine Studie der Fifa hat insgesamt 406.987 Posts rund um das EM-Finale 2020 und das Afrika-Cup-Finale 2022 diesbezüglich untersucht.

Mit erschreckenden Erkenntnissen: So wurden nicht weniger als 55 Prozent der bei den beiden Endspielen involvierten Profis in irgendeiner Form Opfer von digitalen Beschimpfungen. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz konnte zudem ausgewertet werden, um welche Arten von Missbrauch es sich dabei handelt. Die bittere Wahrheit: 40 Prozent der Hass-Posts waren homophober Natur, 38 Prozent rassistischer.

Wenn dunkelhäutige Spieler Elfmeter verschießen

Weniger häufig wurden behindertenfeindliche (sechs Prozent) oder islamophobe Beiträge (sechs Prozent) entdeckt. Bei der Verteilung sind deutliche Unterschiede zwischen der Euro und dem Afrika Cup auszumachen: Während im Rahmen des Euro-Finales 2020 78 Prozent der Hass-Kommentare rassistisch waren, gab es rund um das Afcon-Finale 2022 62 Prozent homophobe Posts. Der Anteil an rassistischen Beleidigungen in Afrika betrug «nur» 26 Prozent. Die Fifa erklärt sich diesen Unterschied durch die Reproduktion von «kulturellen Stereotypen des Hauptpublikums».

Was das bedeutet? Die grosße Mehrheit der Beleidigungen im Rahmen des EM-Endspiels war an die drei dunkelhäutigen englischen Spieler gerichtet, die im Elfmeterschießen gegen Italien ihren Elfer verschossen hatten: Marcus Rashford, Bukayo Saka und Jadon Sancho. Derweil sei Homophobie unter den afrikanischen Fans weiter verbreitet als Rassismus. Während auf Instagram die Posts hauptsächlich an Vorkomnisse (bspw. ein verschossener Elfer) gekoppelt sind, ist auf Twitter rund um die Finalspiele ein konstantes Grundrauschen beobachtbar.