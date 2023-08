Ratgeber: Was tun, wenn Du den Partner Deiner Freunde nicht magst?

Kurz: Der oder die Neue ist gar nicht so toll, wie Du es Dir vorgestellt hast. Diese Situation kann zum echten Freundschaftskiller werden. Was tun? Beziehungspsychologe Wieland Stolzenburg erklärt im Interview, wie man dieses Problem ansprechen sollte, ohne die Freundschaft zu gefährden.

Beispielsweise ruft eine Aussage in uns eine emotionale Reaktion oder Erinnerungen hervor, die mit vergangenen verletzenden Erfahrungen in unserem eigenen Leben zusammenhängen. In diesem Fall finden wir die Lösung vor allem in uns.