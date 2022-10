Umweltkatastrophen: Ratten mit Hightech-Equipment sollen Erdbebenopfer finden

Ratten sind durch ihre kleine Größe und den guten Geruchssinn perfekt geeignet für die Suche nach Überlebenden in Katastrophengebieten. Eine gemeinnützige Organisation trainiert die intelligenten Nager – und stattet sie mit Hightech-Rucksäcken aus.

Naturkatastrophen wie Erdbeben und Wirbelstürme können ganze Städte dem Erdboden gleichmachen, und die Suche nach Überlebenden gestaltet sich meist sehr schwierig. Wenn Gebäude zusammenstürzen, sind die Folgen für allfällige Eingeschlossen oft tödlich – vor allem, wenn sie nicht schnell genug ausfindig gemacht werden können.

Aber jetzt wird ein ungewöhnlicher Retter ausgebildet, um zu helfen: Ratten. In einem von der belgischen gemeinnützigen Organisation Apopo ausgearbeiteten Projekt werden Nagetiere mit winzigen Hightech-Rucksäcken ausgestattet, um Ersthelfer bei der Suche nach Überlebenden unter den Trümmern in Katastrophengebieten zu unterstützen.

Neugierde und Erkundungsdrang sind ideale Voraussetzungen

«Ratten sind in der Regel sehr neugierig und erkunden gerne – und das ist der Schlüssel für den erfolgreichen Einsatz der Tiere», sagt Donna Kean, eine Verhaltensforscherin und Leiterin des Projekts gegenüber CNN. Zudem sind die geringe Größe sowie ihr hervorragend ausgeprägter Geruchssinn ideale Voraussetzungen für das Aufspüren von Überlebenden.

Die Ratten werden derzeit darauf trainiert, «Überlebende» in einem Modell-Katastrophengebiet zu finden. Dabei müssen die Tiere zunächst eine Zielperson in einem leeren Raum ausfindig machen, einen Schalter an ihrer Weste betätigen, der einen Piepser auslöst, und dann zur Basis zurückkehren, wo sie mit einem Leckerbissen belohnt werden.

Entwicklung von Hightech-Rattenrucksack an Universität

Während sich die Nagetiere noch am Anfang ihrer Ausbildung befinden, arbeitet Apopo zusammen mit der Technischen Universität Eindhoven in den Niederlanden an der Entwicklung eines Mini-Rucksacks für sie. Der Rucksack ist mit einer Videokamera, einem Mikrofon und einem Ortungssender ausgestattet, um den Ersthelfern die Kommunikation mit den Überlebenden zu ermöglichen.

Dem Projekt von Apopo zum Durchbruch verhalf der Elektroingenieur Sander Verdiesen. Bereits während seines Studiums war es sein erklärtes Ziel, Technologie anzuwenden, um Leben zu verbessern. Bei einem Praktikum bei der gemeinnützigen Organisation erstellte Verdiesen den ersten Prototypen des Rattenrucksacks. Seither wurde dieser laufend verbessert und an die Bedingungen in Katastrophengebieten angepasst.

Ratten werden an immer realere Bedingungen herangeführt

Derweil werden die Ratten bei ihren Trainings zunehmend an schwierigere Verhältnisse gewöhnt. Dazu gehört auch das Hinzufügen von Industriegeräuschen wie Bohrungen, um echte Notfälle zu imitieren. Nach Einschätzung der Projektleiter reagieren die Ratten gut auf die immer schwierigeren Simulationen: «Sie müssen in jeder Umgebung und unter allen Bedingungen sehr selbstbewusst sein, und das ist etwas, was diese Tiere von Natur aus gut können».