«Axie Infinity» : Raub bei «Axie Infinity» – Hacker klauen 600 Mio. an Kryptogeld

Die Kriminellen machten sich einen Krypto-Tauschmechanismus beim beliebten Spiel «Axie Infinity» zunutze, um Zehntausende Einheiten der Währung Ethereum zu stehlen. Die Behörden wollen nun herausfinden, wo die gestohlenen Tokens zum Einsatz kommen.

In einem der größten Online-Diebstähle dieser Art haben Hacker Kryptowährungen im aktuellen Wert von rund 600 Millionen Dollar erbeutet. Betroffen sind Spieler des Online-Games Axie Infinity. Die Angreifer nahmen sogenannte Bridge-Software ins Visier, über die Kryptogeld in dem Spiel in andere digitale Währungen umgetauscht werde konnten. So seien unter anderem 173.600 Einheiten der Kryptowährung Ethereum gestohlen worden, teilten die Betreiber der gehackten Ronin Bridge mit.