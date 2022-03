«Penelope» : Raubkatze im Kofferraum eines Renault Twingo entdeckt

Zwei bayrische Polizisten staunten nicht schlecht, als sie bei einer Überprüfung einen ausgewachsenen Puma im Kofferraum eines Renault Twingo fanden.

Ein Puma liegt im Exotenhaus der Auffangstation für Reptilien München e.V. in einem Gehege. Den ausgewachsenen Puma hat die Polizei bei der Kontrolle eines Autos in der Oberpfalz entdeckt. Die Beamten fanden das Tier in einer Holzkiste.

Stundenlang eingepfercht in einer hölzernen Box, musste ein ausgewachsener Puma im Kofferraum eines kleinen Renault Twingo ausharren. Der Zweitürer wurde am vergangenen Dienstag von Polizisten in Neunburg vorm Wald in der Oberpfalz routinemäßig kontrolliert. Die Sitze waren inklusive Beifahrersitz umgelegt, um für eine große Kiste aus Pressspan Platz zu schaffen. Zudem machte der 30-jährige Fahrer widersprüchliche Angaben zu dem ausgewachsenen Puma in der Box.