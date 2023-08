Trier : Raubzug in Trier – Als die Sackkarre bricht, lassen Diebe alles stehen und liegen

In Trier ist in der Nacht auf vergangenen Donnerstag in ein Reisebüro eingebrochen worden. Ziel dabei: der Tresor. Beim Abtransport standen die Diebe dann aber vor ungeahnten Problemen.