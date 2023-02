Esch/Alzette: Rauch aus Dönerimbiss gefährdet Gesundheit einer Anwohnerin

Seit mehreren Monaten wacht Chantal* jeden Morgen mit Schwindelgefühlen auf. Diese Symptome traten erstmals nach ihrem Einzug in eine Wohnung am Boulevard Kennedy in Esch/Alzette auf. Nach einer ärztlichen Untersuchung war klar, dass sie in ihrer Wohnung jeden Tag sehr unreine Luft einatmet. «Ich habe dem Bauträger, der mir die Wohnung verkauft hat, davon berichtet. Zunächst vermuteten wir ein chinesisches Restaurant in der Nähe, aber nach der Analyse stellte sich heraus, dass es sich in Wirklichkeit um die Rauchentwicklung eines Kebabladens im Nachbargebäude handelte», erklärte sie gegenüber L'essentiel.