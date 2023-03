Nachbarschaftsstreit: Rauchbelästigung durch Dönerladen – «Es ist ihr Fehler, dass es Löcher im Kamin gibt»

Die Gebäude des Nachbarschaftskonflikts liegen am Boulevard Kennedy in Esch-sur-Alzette.

Der Rauch eines Dönerladens soll einer benachbarten Bewohnerin gesundheitliche Probleme bereiten . Mithilfe eines Gutachtens hatte die Escherin erklärt, dass die Beschwerden verursacht würden, weil der Schornstein des Gebäudes, in dem sich der Laden befindet, schlecht gewartet wurde. Der Vermieter eines Gebäudes setzt sich nun zur Wehr: Herr Zhang gibt an, «die Arbeiten nie abgelehnt zu haben».

«Wir haben eine Spezialfirma kommen lassen. Alles ist in Ordnung, was den Schornstein betrifft», so der Besitzer. Seiner Meinung nach besteht der Nachbarschaftsstreit schon seit mehreren Jahren. Er beschuldigt insbesondere den Bauträger des Immobilienprojekts, zu der Wohnung gehört, in der die Klägerin lebt, nach einer Erweiterung selbst verursacht zu haben. «Wir haben ihnen gesagt, dass sie nicht durch die Wände bohren sollen. Es ist ihr Fehler, dass es Löcher im Kamin gibt».