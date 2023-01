BETTEMBURG – Seit einigen Wochen gibt es an den Enden der Bahnsteige einiger Bahnhöfe, wie zum Beispiel in Bettemburg, Raucherzonen. Darüber gehen die Meinungen der Bahnreisenden allerdings auseinander.

CFL : Raucherzonen an drei luxemburgischen Bahnhöfen eingerichtet

1 / 3 «Wenn ich Nichtraucherin wäre, fände ich es wirklich cool, wenn die Leute neben mir nicht rauchen würden», sagte Hélène. Pascal Piatkowski/L'essentiel Cornelia geht immer dann in die Raucherzone, wenn sie auf ihrer Reise noch ein bisschen Zeit dafür hat. Pascal Piatkowski/L'essentiel Patrice wusste erst gar nichts von der Existenz der Raucherzonen, findet die Idee aber gut. Pascal Piatkowski/L'essentiel

Der Bahnhof in Bettemburg ist einer von dreien des Landes, in denen Raucherzonen eingerichtet wurden. Diese Maßnahme schätzen allerdings nicht alle Fahrgäste der CFL positiv ein. Einige sind sich dieser Maßnahme noch nicht einmal bewusst und beschweren sich über den Mangel an Informationen.

Late, der in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Luxemburg arbeitet, sieht es sehr kritisch: «In einem geschlossenen Raum macht es Sinn, aber im Freien finde ich das fragwürdig. Die Raucherzonen befinden sich wirklich am Ende der Bahnsteige.» Er habe es oft eilig und wenn er eine rauchen wolle, habe er keine Zeit, dorthin zu rennen.

Cornelia hingegen ist von der Initiative begeistert: «Ich habe mir angewöhnt, immer dann hinzugehen, wenn ich pünktlich bin.» Es sei das Mindeste, was sie tun könne, um die Nichtraucher nicht zu belästigen. «Aber ich sehe auch, dass viele Leute immer noch überall rauchen. Wenn ich Nichtraucherin wäre, fände ich es wirklich cool, wenn die Leute neben mir nicht rauchen würden», sagt Hélène, die die Raucherzonen als deutlich erkennbar und gut organisiert erachtet.

Siehst Du Raucherzonen auf Bahnsteigen als guten Kompromiss? Ja, das ist gut, damit sich Raucher und Nicht-Raucher nicht in die Quere kommen. Nein, das Rauchen an öffentlichen Orten sollte grundsätzlich verboten werden. Nein, es ist doch draußen. Man sollte rauchen dürfen, wo man will. Das ist mir egal.

Nichtraucher Patrice wusste nichts von der Existenz solcher Zonen, begrüßt jedoch die Idee der CFL. «So wird man nicht vom Tabakgeruch belästigt, was ja sonst durchaus auch passieren kann, wenn man sich im Freien aufhält», meint er. Als ehemalige Raucherin sagt Isabelle, dass ihr die gelben Streifen auf dem Boden am Ende der Bahnsteige sofort aufgefallen seien. «Ich denke, das ist eine gute Maßnahme, aber ich frage mich auch, ob sie nicht ein bisschen diskriminierend ist...».