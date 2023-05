In 8 Tagen: Rauchfrei Challenge startet in Luxemburg

Weltweit sterben jedes Jahr mehr als 8 Millionen Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. Über 7 Millionen sind oder waren Raucher und etwa 1,2 Millionen gehören zu den Passivrauchern. Allein in Luxemburg sterben jeden Tag drei Menschen an den Folgen tabakbedingter Krankheiten. Laut einer am Mittwoch vom Gesundheitsministerium veröffentlichten Studie raucht über ein Viertel der Einwohner über 16 Jahre (28 Prozent) und 70 Prozent der Raucher sind jünger als 35 Jahre.