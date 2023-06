Klima: Rauchschwaden aus Kanada werden in Kürze in Luxemburg erwartet

Der Rauch der Waldbrände in Kanada hat am Montag Westeuropa erreicht. Dies teilte die europäische Beobachtungsstelle Copernicus mit. Allerdings bewegten sich die darin enthaltenen Feinstaubpartikel in mehreren Kilometern Höhe, weshalb es unwahrscheinlich sei, dass sie sich auf die Luftqualität in Europa auswirkten. Der Rauch wird laut der Beobachtungsstelle voraussichtlich am Dienstag oder Mittwoch Luxemburg erreichen.