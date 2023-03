Mallorca und Co.: Rauchverbot am Strand – hier drohen dir Bußen bis zu 2000 Euro

Rauchst du und planst dieses Jahr Sommerferien am Strand? Dann musst du unter Umständen deine Zigaretten oder Vape im Hotelzimmer lassen . Auf den Balearischen Inseln ist das Rauchen diesen Sommer an 28 Stränden verboten. Alleine auf Mallorca sind dieses Jahr neun und auf Ibiza fünf neue Strände dazugekommen, wie die «Mallorca Zeitung» berichtet.

Das Verbot soll Touristinnen und Touristen dazu animieren, weniger zu rauchen, sowie den für die Umwelt giftigen Abfall an Zigarettenstummeln reduzieren. Außerdem sollen so andere Strandbesuchende vor Passivrauch geschützt und die Strände familienfreundlicher werden. Damit die rauchfreien Strände gut erkennbar sind, werden sie mit Schildern, QR-Codes und Fahnen gekennzeichnet.

In Spanien drohen Bußen bis 2000 Euro

Doch nicht nur die Balearischen Inseln, sondern auch das spanische Festland zieht das Rauchverbot am Meer durch. So ist das Qualmen beispielsweise auch in Barcelona seit letztem Sommer an allen Stränden verboten.