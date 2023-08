Raus aus dem Drogensumpf: Diese WhatsApp-Gruppe soll Luxemburgs Bahnhofsviertel retten

Rund um den Luxemburger Bahnhof gehört es unlängst zum Alltagsbild: Drogenkriminalität mit all ihren hässlichen Facetten. Für die dort lebenden Menschen sind es Umstände, die sie zum Handeln zwingen. Mitte Juli haben Anwohner um den hauptstädtischen Bahnhof die Whatsapp-Gruppe «Quartier Gare – sécurité» gegründet. Dort dokumentieren sie das Ausmaß der Probleme. Mit Bildern von Müllbergen vor Hauseingängen, leblos anmutenden Menschen mitten auf den Straßen und offenem Handel mit Drogen, wollen sie ihre Verzweiflung über die Situation im Bahnhofsviertel zur Sprache bringen.

Weil ihrer Ansicht nach einfach nichts unternommen wird, um gegen diese Zustände anzugehen, haben Laurence Gillen – DP-Kandidatin bei den vergangenen Kommunalwahlen – und weitere Anwohner diese Gruppe ins Lebens gerufen. Heute zählt sie 230 Mitglieder. Gillen, die seit jeher in dem Viertel lebt, prangert vor allem das Verhalten der Regierung an. Ihrer Meinung nach werde nichts unternommen, damit das Problem nicht in einen anderen Stadtteil umgelagert wird.