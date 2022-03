Marokko : Rayan fällt in Bohrloch – Bergung schwierig

Marokko bangt um den fünfjährigen Rayan. Der Junge ist in ein Bohrloch gefallen. Helfer haben Wasser und Essen hinunter gelassen.

In Marokko ist ein Junge in ein Bohrloch gefallen, das als Brunnen dient. Die Rettungsaktion in der Gemeinde Bab Berred war am Donnerstagnachmittag noch immer in vollem Gange. Berichten zufolge ist der fünfjährige Rayan noch am Leben und die Behörden haben Sauerstoffmasken, Lebensmittel und Wasser in den Brunnen hinabgelassen. Eine ebenfalls herabgelassene Kamera habe den verunglückten Rayan filmen können. Videos, die im Internet veröffentlicht wurden, zeigen, dass der Junge leichte Verletzungen am Kopf hat.