Raubkopierer : Razzia gegen Kinox.to-Betreiber

In Sachsen haben Ermittler versucht, die Betreiber der Streamingseite Kinox.to aufzuspüren. Diese flüchteten kurz vor dem Zugriff.

Eine Spezialeinheit stürmte laut Spiegel Online ein Wohnhaus in einem Ort nahe Lübeck, in dem die Hauptbeschuldigten, zwei Brüder im Alter von 25 und 21 Jahren, bei ihren Eltern leben sollen. Sie sollen dort aber nicht angetroffen worden sein. Insgesamt hätten Fahnder sechs Wohn- und Geschäftsräume in vier Bundesländern durchsucht.