Deutschland : Razzia gegen Klima-Kleber – fünf Aktivisten sitzen im Gefängnis

Ermittler in Brandenburg und weiteren deutschen Bundesländern haben am Dienstag die Wohnungen mehrerer Mitglieder der «Letzten Generation» durchsucht. Ihnen werde die Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Neuruppin der Nachrichtenagentur AFP.

Betroffen seien Wohnungen und andere Räume in Bayern, Baden -Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, teilte die Gruppe am Dienstag mit. Außer Leipzig wollte die Gruppe zunächst keine konkreten Orte verraten. Die federführende Staatsanwaltschaft in Neuruppin (Brandenburg) nannte zudem die Stadt Cottbus.