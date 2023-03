Wallonien: Razzia wegen Drogenkriminalität in Belgien – 18 Menschen festgenommen

Mehr als 160 Polizisten waren am Montag in Wallonien an der Razzia beteiligt.

Im Kampf gegen den illegalen Drogenhandel haben belgische Ermittler bei einer Razzia 18 Verdächtige festgenommen. Die Polizei fand bei den Durchsuchungen in 21 Gebäuden mehrere Hundert Gramm Kokain, eine Cannabisplantage mit etwa 600 Pflanzen, Geld im sechsstelligen Bereich und gefälschte Dokumente, wie die Staatsanwaltschaft Lüttich am Dienstag mitteilte. Insgesamt waren am Montag mehr als 160 Polizisten an der Aktion in mehreren Gemeinden im Süden Belgiens beteiligt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatten die Ermittlungen bereits vor mehr als zwei Jahren begonnen.