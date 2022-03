In Esch-Belval : RBC IS streicht 288 Stellen in Belval

ESCH-BELVAL - Das Finanzunternehmen RBC Investor Services wird bis Anfang 2014 an seinem luxemburgischen Standort 288 von 1'550 Stellen streichen.

RBC Investor Services sitzt in Esch-Belval. Editpress

Innerhalb der nächsten zwölf Monate sollen beim Finanzunternehmen RBC Investor Services 288 von insgesamt 1'550 Stellen in Esch-Belval wegfallen. Dies hat die Gewerkschaft LCGB am Freitag gegenüber L'essentiel Online bestätigt. Laut Gewerkschafter Vincent Jacquet begönnen nun die Verhandlungen, um Entlassungen zu vermeiden.

Die Entscheidung sei am Donnerstag gefallen. Am Freitag trafen sich dann die Geschäftsführung und die Personalvertreter. «Die Konsultationen mit den Beschäftigten haben begonnen» erklärte ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage von L'essentiel Online «Wir setzen alles daran einen verträglichen Sozialplan auszuarbeiten, der freiwillige Abgänge bevorzugt» so der Sprecher weiter.

RBC Investor Services bietet Vermögensverwaltern, Finanzinstituten und institutionellen Investoren Anlage-Produkte an. Sie ist heute eine hundertprozentige Filiale der Royal Bank of Canada und war bis Juli 2012 zu 50 Prozent im Besitz der BIL. Zuvor hieß sie RBC Dexia Investor Services.