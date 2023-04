«USS Milius»: Reaktion auf chinesische Militärmanöver – US-Kriegsschiff durchquert Straße von Taiwan

Am Montag hat das US-Kriegsschiff «USS Milius» als Reaktion auf ein großangelegtes Militärmanöver Chinas die Straße von Taiwan passiert.

Wenige Tage nach einem großangelegten Militärmanöver Chinas nahe Taiwan hat ein US-Kriegsschiff die Straße von Taiwan passiert. Der Zerstörer «USS Milius» habe das Meeresgebiet am Sonntag in einem «Routine-Transit» durchquert, erklärte die US-Kriegsmarine. Es war der erste US-Marineeinsatz in den Gewässern zwischen China und Taiwan seit Januar.