Fußball : Real Madrid holt gegen Eintracht Frankfurt den Supercup

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hat den nächsten internationalen Titel verpasst. Die Hessen unterlagen Real Madrid im Uefa-Supercup-Finale am Mittwochabend in Helsinki mit 0:2 (0:1). Ex-Bayern-Profi David Alaba (37. Minute) und der französische Weltklasse-Stürmer Karim Benzema (65.) erzielten vor rund 31.000 Zuschauern im Olympiastadion in Finnlands Hauptstadt die Tore der Königlichen.